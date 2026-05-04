В новом образовательном комплексе ЖК «Новые Островцы» в Люберцах продолжается благоустройство территории

В жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Люберцы активно продолжается возведение нового образовательного комплекса. Проект реализуется в рамках государственной программы Подмосковья и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Строящаяся школа рассчитана на 1100 учащихся: в здании предусмотрели блок начальной школы на 400 мест и помещения для основной и старшей школы на 700 мест. На текущий момент общая степень строительной готовности объекта превышает 70%. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

На стройплощадке кипит работа. Внутри здания специалисты сосредоточены на ключевых этапах: прокладывают инженерные сети, выполняют отделку помещений и устанавливают дверные конструкции. Параллельно ведется комплексное благоустройство прилегающей территории.

Образовательный комплекс будет оснащен всем необходимым для разностороннего развития школьников. В его состав войдут 54 универсальных и специализированных учебных класса, а также отдельные помещения для творческих и спортивных занятий. Особое внимание уделено обустройству пришкольной территории. Здесь планируется создать полноценную спортивную зону: мини‐футбольное поле, беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, игровые зоны для баскетбола и волейбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.