Порядка 160 искусственных неровностей обустроили на региональных дорогах Подмосковья с начала года

С начала 2026 года на региональной дорожной сети Подмосковья обустроили 156 асфальтобетонных и резинокордовых искусственных неровностей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего таких объектов обустроили на дорогах Богородского округа, Серпухова, Чехова и Ступино — 16, 12, 12 и 10 соответственно. К примеру, в Ногинске искусственные неровности появились на четырех участках — на улице Ильича у часовни Николая Чудотворца, на улице Текстилей у центра образования № 9, у детсада на улице Советской Конституции и на Индустриальной улице.

До конца мая на дорожных участках региона планируется обустроить еще около 40 неровностей. В 2025 году на дорогах обустроили 100 подобных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги от обхода поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе.