В 2026 году поисковые объединения Подмосковья проведут около 500 экспедиций

Подмосковные поисковые объединения планируют провести около 500 экспедиций в 2026 году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в регионе насчитывается 12 поисковых объединений, в состав которых входит 113 поисковых отрядов более чем из 3 тыс. участников. Свыше 200 экспедиций они проведут на территории Подмосковья.

«В рамках проекта „Битва за Москву“ пройдет 10 экспедиций. Поисковики работают по конкретным участкам сражений, восстанавливая картину боев буквально по крупицам», — отметил Брынцалов.

Также в этом году проведут более 50 «Уроков мужества» в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!» с участием героев из Московской области.