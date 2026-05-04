Марафонец из Московской области установил национальный рекорд на чемпионате России

3 мая 2026 года в Казани (Республика Татарстан) в рамках Казанского марафона прошел чемпионат России на марафонской дистанции. Соревнования были организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России» и собрали сильнейших бегунов страны. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен областного Центра олимпийских видов спорта Владимир Никитин не только одержал победу на чемпионате, но и установил новый национальный рекорд России на марафонской дистанции.

Никитин преодолел классические 42 км 195 м за 2 ч 8 мин. 7 сек. Этот результат превзошел предыдущее достижение: до этого лучшим считался результат Дмитрия Неделина, который в конце апреля 2026 года на марафоне в Дюссельдорфе пробежал ту же дистанцию за 2 ч 8 мин. 54 сек. Серебряным и бронзовым призерами чемпионата стали марафонцы из Москвы и Самары соответственно.

Владимир Никитин, которому сейчас 33 года, давно зарекомендовал себя как один из лидеров российской легкой атлетики на средних и длинных дистанциях. Его карьера отмечена целым рядом ярких побед и рекордов. В 2025 году он стал первым российским атлетом, преодолевшим дистанцию Казанского национального полумарафона менее чем за час, — его результат составил 59 мин. 51 сек.

