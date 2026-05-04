Пассажиры Подмосковья совершили более 3,1 млн поездок в автобусах Мострансавто за первые майские праздники

Жители и гости Подмосковья совершили более 3,1 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» за период первых майских праздников, с 1 по 3 мая. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок зафиксировали в субботу, 2 мая — 1,1 млн. Больше всего трансакций за время праздников совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича — 1,4 млн. По банковским картам зафиксировано 1,1 млн поездок, по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — свыше 540 тыс. операций.

В число самых востребованных маршрутов вошли МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск. Самым популярным маршрутом стал № 368 ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. «Ховрино»).

