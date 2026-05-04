Новый фильм с Марком Эйдельштейном стал самым ожидаемым международным проектом года

Российский актер Марк Эйдельштейн, который еще недавно был известен в основном российским зрителям по сериалу «Монастырь», теперь уверенно покоряет международную сцену — актер снялся в новом фильме «Становление Капы», который уже заявлен на Каннский кинофестиваль, сообщает News.NN. Более того, права на мировой прокат картины приобрела престижная компания HanWay Films.

Сюжет фильма разворачивается вокруг двух военных корреспондентов Герды Таро и Роберта Капы, между которыми вспыхивают романтические отношения — на фоне опасной работы во время Испанской гражданской войны.

Для 24-летнего артиста «Становление Капы» станет вторым международным проектом. Первым был фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера, который получил шесть номинаций на премию «Оскар» и сделал имя Эйдельштейна известным за пределами России. Вместе с ним в Голливуде заговорили и Юре Борисове. Теперь же Марка закрепляет успех, выбирая не менее интересный и статусный материал.

