Мобильные комплексы медучреждений Подмосковья с начала 2026 года совершили более 3,5 тыс. выездов

Мобильные комплексы медицинских учреждений Подмосковья с начала 2026 года совершили более 3,5 тыс. выездов в отдаленные территории. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«С начала этого года мобильные комплексы совершили более 3,5 тыс. выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 87,3 тыс. человек», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В рамках таких выездов жители могут пройти первый этап диспансеризации, а также рентген-диагностику, флюорографию и другие исследования. Ознакомиться с графиком выезда мобильных пунктов можно на сайтах медучреждений региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.