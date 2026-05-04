Вода зашла на участки и в жилые дома: как губернатор Середюк оценил паводковую ситуацию в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк проинформировал жителей о текущей паводковой обстановке в регионе. По его данным, за минувшие выходные дни в нескольких муниципалитетах были зафиксированы факты подтопления, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации губернатора, в большинстве случаев вода пришла на приусадебные участки, однако в некоторых местах паводок затронул и жилые дома.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем. Все экстренные и коммунальные службы, по его распоряжению, приведены в состояние повышенной готовности к любым неблагоприятным изменениям.

Губернатор также поставил строгую задачу перед главами городов и районов, а также перед руководителями профильных областных ведомств. Они должны постоянно быть на связи с населением, незамедлительно информировать людей об изменениях в обстановке и оказывать адресную поддержку гражданам при возникновении любой чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.

«Наши земляки должны быть уверены: помощь рядом, все службы готовы защитить людей», — подчеркнул Илья Середюк.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области все еще подтоплены семь дорог.