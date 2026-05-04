София Ротару отклонила щедрое предложение выступить в Дубае

Украинская певица София Ротару, которая долгие годы оставалась одной из самых востребованных исполнительниц на постсоветском пространстве, сегодня практически полностью отошла от сценической деятельности, пишет Teleprogramma.org.

Как сообщил бывший концертный директор артистки Сергей Лавров, Ротару не дает концертов и отклоняет даже самые заманчивые предложения, включая недавний гонорар в €200 тысяч за пять песен в Дубае.

«Сейчас давали 200 тысяч евро за пять песен, выступление в Дубае, но она отказалась. Говорит: „Пока идут боевые действия, не время для концертов“», — сказал он.

Лавров отметил, что предложений поступает много, но Ротару остается непреклонной. Она объясняет свой отказ тем, что сейчас идут боевые действия, и выступать ради денег, даже таких внушительных, она не готова. Принципиальная позиция певицы не меняется, несмотря на настойчивые звонки и уговоры организаторов.

