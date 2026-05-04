Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм форварда «Спартака» Заболотного

Накануне «Спартак» подтвердил, что Заболотный провалил допинг-тест.

По информации Карпова, Заболотный на протяжении всей карьеры принимал лекарство для сосудов иностранного производства, о чем уведомлял РУСАДА в соответствии со всеми антидопинговыми правилами. Во время сборов ему приобрели несколько упаковок такого препарата с маркировкой «плюс». Оказалось, что в составе «плюса» были запрещенные вещества.

Когда допинг-тест показал положительный результат, Заболотного отстранили от тренировок и игр. Юристы помогли добиться временного допуска для футболиста. Заболотный сможет закончить сезон, но затем будет принято решение о наказании, которое может обернуться двухлетним баном.

34-летний Антон Заболотный перешел в «Спартак» перед началом сезона, заключив годичный контракт. Нападающий провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился одной голевой передачей.