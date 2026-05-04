Подмосковная фехтовальщица Егорян одержала победу на международных соревнованиях

Подмосковная фехтовальщица Яна Егорян одержала победу на Гран-при по фехтованию и возглавила мировой рейтинг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представительница областного Центра олимпийских видов спорта (Химки) в финале смогла обойти американку и завоевать главный трофей турнира в личном первенстве. На третьем месте оказались спортсменки из Белоруссии и Испании.

Соревнования проходили 28 апреля по 4 мая 2026 года в городе Инчхон (Южная Корея).

