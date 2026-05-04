Губерниев с насмешкой отреагировал на увольнение Челестини

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. 4 мая клуб сообщил о расторжении контракта со швейцарским специалистом по согласию сторон.

Вместе с Челестини ЦСКА покинули пять его помощников.

«Ой, уволился… Как же так??? Что такое??? Не тренер, а слабак!!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Фабио Челестини пришел в ЦСКА перед началом нынешнего сезона. Он выиграл с армейцами Суперкубок России. ЦСКА под его руководством достойно выглядел в первой части сезона, но развалился после зимней паузы, несмотря на серьезное усиление состава.

В 28-м туре РПЛ ЦСКА безвольно уступил «Зениту» 1:3. 6 мая армейцам предстоит матч финала Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком».