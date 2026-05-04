Сиквел «Дьявол носит Prada» побил все кассовые рекорды, собрав $233 млн

Прошло почти 20 лет с тех пор, как Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи покорили сердца зрителей. И вот, спустя долгие годы ожидания, сиквел «Дьявол носит Prada» наконец вышел на экраны — и ударил по кассовым рекордам с не меньшей силой, чем тираничная улыбка главной героини.

По информации Bloomberg, за первый уикенд мирового проката картина собрала ошеломляющие $233 млн. Только в США и Канаде фильм заработал $77 млн, что более чем в два раза превышает стартовые сборы первой части, которая в 2006 году довольствовалась $27,5 млн.

Почему же сиквел, который мог бы остаться в тени гениального оригинала, напротив, превзошел его? Эксперты выделяют несколько факторов. Во-первых, это возвращение звездного состава, который не просто согласился на участие, а, судя по отзывам, вложил душу. Во-вторых — неожиданное, но крайне удачное камео Леди Гаги, которую лично пригласила на съемки сама Стрип.

В-третьих, армия молодых зрителей, которые открыли для себя оригинальный фильм благодаря стриминговым сервисам. Для них «Дьявол носит Prada» стал не просто комедией о моде, а культовым высказыванием о женской силе и амбициях. Неудивительно, что аудитория сиквела оказалась женской на 71%.

Ранее сообщалось, что новый фильм с Марком Эйдельштейном стал самым ожидаемым международным проектом года.