Два каширских проекта вышли в финал конкурса «Точка.РФ»

Городской округ Кашира получил шанс занять достойное место на культурной карте России благодаря двум местным жительницам, вышедшим в финал всероссийского конкурса «Точка.РФ». Стартовавшее онлайн-голосование позволяет каждому жителю региона повлиять на итоговый результат и помочь землячкам одержать победу.

Конкурс «Точка.РФ» ставит целью создание уникальной культурно-географической карты страны, где будут отмечены наиболее значимые локации и персоналии, отобранные самими жителями регионов. В этом масштабном проекте Каширу представляют сразу два проекта в разных категориях.

Так, Елизавета Мусликова представляет округ в категории «Кухня» с проектом, посвященным каширскому хлебу как гастрономическому бренду территории. В категории «Люди» Дарья Егорова знакомит всю страну с историей Федора Пантелеевича Церуша — хранителя «каширских курантов», человека, который буквально заводит механическое сердце города.

Процесс голосования максимально упрощен: для поддержки проектов необходимо перейти по соответствующим ссылкам и отдать свой голос. Каждый голос жителей округа не только повышает шансы землячек на победу, но и способствует популяризации культурного наследия Каширы на федеральном уровне.

Проголосовать за проект о каширском хлебе (Елизавета Мусликова) можно по ссылке

Поддержать историю о хранителе курантов (Дарья Егорова) можно здесь

Итоги конкурса будут определяться результатами народного голосования.