Два новых катка открыли в городском округе Пушкинский

Сегодня в Городском округе Пушкинский в рамках программы «Комфортная городская среда» и в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник „12 месяцев“ состоялось торжественное открытие двух катков с искусственным льдом.

На торжественном открытии новых катков глава муниципалитета Максим Красноцветов поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за внимание, которое он уделяет развитию спорта и досуга жителей всего Подмосковья и округа Пушкинский.

«В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Пушкинском подготовлена масштабная развлекательная программа для детей и взрослых. Этот зимний сезон мы постарались сделать еще ярче и увлекательнее — веселые мероприятия, фестивали, тюбинговые горки, игровые зоны. С Наступающим Новым годом и Рождеством!» — поздравил жителей округа Максим Красноцветов.

На торжественном открытии перед входом на ледовые арены посетителей встречали фьеки-аниматоры и мимы Атмосферного театра. Московское творческое объединение «Сириус» представило для горожан шоу-программу на льду. Артисты показали номера со световыми сферами, крыльями и огненным реквизитом. Для жителей округа организовали массовое катание с анимационно-развлекательной программой, в которой приняли участие «Снеговики на коньках».