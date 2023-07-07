Два парка откроют после благоустройства в Подмосковье в эти выходные

Два парка откроют после обновления в регионе в День семьи, любви и верности, передает Минкультуры и туризма области. Это городской парк Раменского и Парк культуры и отдыха имени Островского Ступино.

В рамках открытия объектов пройдет развлекательная программа. Посетителей ждут мастер-классы, выступления артистов, квесты, вернисажи, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она добавила, что власти региона стараются не только делать парки красивыми и уютными, но также организовывать в них интересные мероприятия для посетителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о завершении работ по реконструкции в центральном парке Ступино. Он отметил, что в 2024 году приведут в порядок территорию Аллеи Славы.