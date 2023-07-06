Губернатор Подмосковья: реконструкцию центрального парка завершают в Ступине

Жительница подмосковного Ступино в эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем» обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и попросила его поменять неудобные скамейки на главной аллее городского парка, который ранее благоустроили.

«У нас в Ступино буквально в первой декаде июля завершается реконструкция центрального парка, также идет ряд важных преобразований в центре города. <...> В следующем году мы наведем порядок в части Аллеи Славы», — поделился планами губернатор.

Глава областного Минблаго Михаил Хайкин отметил, что изначально в парке действительно поставили скамейки, которые отступали от проекта.

«Мы приняли решение скамейки убрать и уже поставили хорошие скамейки, удобные», — сказал министр.

Андрей Воробьев призвал больше не закупать неудобные скамейки. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских сообщил, что торжественное открытие парка запланировано на субботу в День семьи, любви и верности.

Глава Подмосковья в связи с этим попросил передать жителям самые добрые пожелания пожелания.

«Пусть всегда будет любовь, верность и крепкая семья у жителей Ступина и жителей Подмосковья», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.