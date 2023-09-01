Двадцать пять тысяч первоклассников пойдут в ДШИ Подмосковья в День знаний

Более двадцати пяти тысяч учащихся первых классов пойдут в подмосковные детские школы искусств первого сентября. Об этом сообщили в областном Минкультуры и туризма.

«Ряды студентов колледжей пополнят более пятисот первокурсников. Чтобы заслужить право стать студентами, ребята выдержали непростой конкурсный отбор на вступительных испытаниях – три с половиной человека на место», – отметил руководитель министерства Василий Кузнецов.

На территории области работает 191 ДШИ, где обучение проходят более 108 тысяч ребят. Также открыто четыре государственных профессиональных образовательных учреждения сферы культуры, где обучаются почти две тысячи студентов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев и глава МИД РФ Сергей Лавров посетили гимназию Примакова в Подмосковье.