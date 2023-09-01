Андрей Воробьев и Сергей Лавров посетили гимназию Примакова в Подмосковье в День знаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили один из флагманов образования в регионе — одинцовскую Гимназию имени Примакова в День знаний, чтобы поздравить школьников.

«Мы сегодня начинаем день с Гимназии имени Примакова. Прежде всего, я хотел бы поздравить наших первоклашек и их родителей, семьи, которые отправляют в новый путь знаний своих детей. Это всегда очень волнительно и очень трогательно», — сказал губернатор.

Воробьев, обращаясь к выпускникам, выразил уверенность, что они успешно сдадут ЕГЭ и поступят в лучшие вузы России. Кроме того, он поблагодарил директора гимназии Майю Майсурадзе и Сергея Лаврова.

«Если кто-то после завершения 11-го класса выберет поступать в МГИМО, я не буду возражать — мы будем только рады, потому что наш вуз пополняется за счет самых талантливых выпускников школ со всей нашей родины, но прежде всего из московского региона», — отметил Лавров.

Губернатор Московской области пожелал школьникам, чтобы они с удовольствием учились и возвращались домой к своим родителям. Он также выразил благодарность учителям, которые выполняют «сложную задачу» и мотивируют учеников на учебу.

Ранее Андрей Воробьев поздравил школьников с Днем знаний.