Двадцать представителей ведущих туроператоров Ближнего Востока посетили Подмосковье

Накануне в рамках спецпроекта «Москва+Подмосковье: два ритма идеального путешествия» для ведущих туроператоров из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Омана провели информационный тур по Подмосковью Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Известно, что в данном мероприятии приняли участие представители таких компаний, как Golden Globe International, Pan World Travel & Tourism, Gulf Travel & Tourism и другие.

«Подмосковье — это уникальное сочетание истории, культуры и природных красот, которое делает наш регион привлекательным для туристов. Мы стремимся развивать сотрудничество с другими регионами и активно привлекать гостей из разных уголков мира. Подмосковье всегда открыто для наших международных гостей», — подчеркнул первый заместитель министра культуры и туризма Алексей Шимко.

Программа мероприятия включала посещение различных туристических объектов региона. Первой остановкой стал гольф-клуб «Целеево» в Дмитровском городском округе. Далее для туроператоров организовали поездку в Сергиево-Посадский городской округ, где были подготовлены англоязычные экскурсии по Троице-Сергиевой Лавре.

По итогам инфотура туроператорам предоставят все необходимые материалы для взаимодействия с туристическими объектами Московской области. Это позволит туроператорам эффективно привлекать туристические группы и оформлять туры в регион.