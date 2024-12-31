Две сотни спортсменов поучаствовали в лыжных гонках памяти Подольских курсантов

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

Более двухсот человек стали участниками лыжных гонок памяти Подольских курсантов. Мероприятие прошло на лыжной трассе спортшколы «Труд» в парке «Дубровицкий лес», передает пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования провели уже в четвертый раз. Для участников подготовили дистанции от пятисот метров до четырех километров.

В число участников вошли военнослужащие из Климовской войсковой части, а также школьники из Подольска и Серпухова.

По итогам турнира в число лидеров вошли воспитанники школы «Труд». Победителям и призерам вручили медали и памятные подарки. Все участники получили сертификаты и сладости.