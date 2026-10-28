Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, микробиолог Игорь Никулин высказал предположение о возможной диверсионной природе ряда последних вспышек опасных заболеваний у животных и птиц в российских регионах. В интервью изданию «Царьград» эксперт заявил, что над территорией России неоднократно фиксировались беспилотники, которые распыляли неизвестные вещества. Поводом для обсуждения биологических угроз стали карантин по лептоспирозу на молочной ферме в Подмосковье и выявление псевдочумы у птиц в Хакасии. Никулин призвал правоохранительные и специальные службы провести детальное расследование данных инцидентов. Об этом сообщает телеканал «Царьград» .

Заявления эксперта прозвучали на фоне очередных эпизоотических рисков в регионах России. В Московской области на одном из животноводческих предприятий был введен карантинный режим из-за лептоспироза коров, а в Республике Хакасия специалисты зафиксировали вспышку псевдочумы (болезни Ньюкасла) среди домашней птицы. Игорь Никулин не исключает, что за этими случаями могут стоять преднамеренные действия с использованием беспилотной авиации, однако подчеркнул, что любые выводы должны опираться на официальные результаты расследований спецслужб, а не только на гипотезы.

Для обоснования своей версии микробиолог привел исторические параллели с событиями 1970–1980-х годов на Кубе, когда США, по его словам, нанесли колоссальный ущерб сельскому хозяйству острова путем распыления вредителей с самолетов и провоцирования африканской чумы свиней (АЧС). Также эксперт упомянул статистику по РФ, где за последние десять лет произошло порядка 200 вспышек АЧС, указал на наличие биологических лабораторий и специализированных предприятий в Грузии и на Украине, а также вспомнил эпидемию сибирской язвы в Свердловске в 1979 году.

Затронул Никулин и проблему распространения трихинеллеза среди диких медведей, связав ее с возможным попаданием зараженных импортных продуктов на свалки, где питаются хищники. По мнению специалиста, комплексный анализ этих факторов указывает на необходимость ужесточения биологической безопасности и глубокой проверки всех фактов появления неоптимизированных БПЛА в сельскохозяйственных районах страны.