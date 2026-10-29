Первый Российско‑Арабский саммит остается в повестке, но его проведение пока невозможно из‑за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, сроки мероприятия зависят от ряда факторов — в том числе от развития американо‑иранского конфликта и перспектив достижения взаимопонимания между сторонами. Ушаков подчеркнул, что сейчас просто нет условий для проведения встречи.

Саммит изначально планировали провести в Москве 15 октября 2025 года — с таким приглашением к лидерам арабских государств обращался президент России Владимир Путин. Однако позже глава государства принял решение перенести мероприятие, чтобы не создавать помех процессу ближневосточного урегулирования.