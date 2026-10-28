В 6 раз выше риск: министр — о связи гриппа и болезней сердца
Мурашко: грипп повышает риски сердечно‑сосудистых осложнений
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что грипп и респираторные инфекции существенно повышают риски сердечно‑сосудистых осложнений — в частности, у пациентов с ишемической болезнью сердца вероятность острых состояний возрастает более чем в 6 раз, пишет ТАСС.
В связи с подъемом заболеваемости респираторными инфекциями министр особо подчеркнул важность вакцинации: она помогает снизить эти риски и является проявлением заботы о здоровье. Прививка особенно актуальна и для людей с обструктивной болезнью легких.
Директор Университетской клиники МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Домашенко добавил, что эффективность профилактики во многом зависит от ответственного отношения пациента к собственному здоровью: без этого даже самые грамотные врачебные рекомендации не дадут нужного эффекта.