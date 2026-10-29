Лимиты на автокредиты: ЦБ снижает риски долговой нагрузки

Центральный банк России ввел ограничения на выдачу отдельных видов автокредитов на первый квартал 2027 года, пишет « Газета.ru ».

Регулятор установил лимиты на целевые автокредиты со сроком возврата более семи лет, а также на нецелевые потребительские кредиты под залог автотранспортных средств со сроком до пяти лет.

В ЦБ пояснили, что такие меры связаны с рисками искусственного занижения долговой нагрузки заемщиков. Долгосрочные автокредиты повышают кредитные риски: финансовое положение заемщика со временем может измениться, а ликвидность и стоимость залогового имущества — снизиться. Таким образом, регулятор стремится ограничить чрезмерную долговую нагрузку и минимизировать потенциальные проблемы на кредитном рынке.