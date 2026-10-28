Ночная атака 27 октября по объектам инфраструктуры в Киеве привела к повреждению Южного моста и остановке движения поездов Сырецко-Печерской (зеленой) линии метрополитена через Днепр. Военный корреспондент Александр Коц назвал поражение переправы баллистической ракетой главным результатом налета, указав на переход российских войск к стратегии «разделения берегов». Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил повреждение мостовой инфраструктуры, а также удары по административным зданиям. В материале сетевого издания Life.ru анализируются последствия ударов по логистическим артериям и объектам ВПК в украинской столице. Об этом сообщает портал Life.ru .

Ракетный удар по Южному мосту стал ключевым эпизодом ночной атаки на транспортную и военную инфраструктуру Киева. По оценке военкора Александра Коца, переправа была поражена тяжелой баллистической ракетой, что свидетельствует о существенном «повышении калибра» применимого средств поражения. В результате повреждений на левом берегу Днепра было частично блокировано движение транспорта: поезда метрополитена прекратили курсирование через мост, а наземные автобусные маршруты городские службы перенаправили через соседний Дарницкий мост. К вечеру 27 октября движение поездов удалось локально восстановить только на изолированном левобережном участке от станции «Осокорки» до «Красного хутора».

Помимо транспортного перехода через Днепр, серии ударов подверглись объекты в Подольском и других районах Киева. Мэр города Виталий Кличко зафиксировал попадания по административному зданию и нежилым комплексам. По данным Коца, пораженные строения использовались в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса — в частности, для сборки, технологического обслуживания и хранения дальнобойных беспилотных летательных аппаратов моделей FP-1 и FP-2 компании Fire Point.