Поддержка семей: компенсация затрат на нужные товары и услуги
Соцфонд: мы компенсируем траты на товары для детей с инвалидностью
Социальный фонд России предоставляет компенсацию затрат на товары и услуги для детей с инвалидностью, сообщает ТАСС.
В утвержденный перечень входит 60 позиций — среди них лестничные, мобильные и стационарные подъемники, а также услуга чтеца‑секретаря.
Для получения компенсации нужно подать заявление: при положительном решении средства перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней. Такая мера поддержки помогает семьям частично покрыть расходы на необходимые для ребенка товары и услуги.