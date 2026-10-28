Поддержка семей: компенсация затрат на нужные товары и услуги

Соцфонд: мы компенсируем траты на товары для детей с инвалидностью

Общество

Социальный фонд России предоставляет компенсацию затрат на товары и услуги для детей с инвалидностью, сообщает ТАСС.

В утвержденный перечень входит 60 позиций — среди них лестничные, мобильные и стационарные подъемники, а также услуга чтеца‑секретаря.

Для получения компенсации нужно подать заявление: при положительном решении средства перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней. Такая мера поддержки помогает семьям частично покрыть расходы на необходимые для ребенка товары и услуги.

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