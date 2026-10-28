По данным Росстата, в сентябре 2026 года средний размер назначенных пенсий достиг ₽25 469 — это на 8,3% больше показателя за сентябрь 2025 года, сообщает РИА Новости .

Рост выплат отражает динамику индексации и корректировок в пенсионной системе. В целом за период с января по сентябрь средняя пенсия составила ₽25,4 тыс., тогда как годом ранее за аналогичный промежуток времени она равнялась ₽23,4 тыс.

Таким образом, за год среднемесячная пенсия выросла примерно на ₽2 тыс., что свидетельствует об увеличении пенсионного обеспечения граждан.