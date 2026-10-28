«Солнечный ветер на скорости 600 км/с»: почему 29–30 октября Землю накроют геомагнитные колебания

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о предстоящих геомагнитных возмущениях, которые затронут Землю 29–30 октября 2026 года. Причиной нестабильности стал мощный поток солнечного ветра, вырвавшийся из гигантской корональной дыры на поверхности Солнца.

По данным астрофизиков, скорость солнечного потока достигнет 600 км/с, что почти на 50% превышает стандартную норму. Хотя Солнце находится в фазе относительно низкой активности, эти колебания станут единственным заметным событием конца месяца. Знание того, какой сегодня уровень геомагнитной активности и что нельзя делать 29–30 октября, поможет снизить возможные риски для здоровья.

Прогноз геомагнитной активности и вероятность бури G1

Ученые оценивают вероятность перерастания текущих колебаний в полноценную магнитную бурю класса G1 («слабый геомагнитный шторм») как невысокую, однако кратковременные пиковые всплески вполне возможны.

Возможные проявления и последствия космического явления:

для большинства людей геомагнитные колебания пройдут практически незаметно

чувствительное оборудование и спутниковые системы связи могут испытывать легкие помехи

метеозависимые граждане могут ощутить легкое недомогание, головную боль и скачки давления

жители северных широт получат шанс наблюдать полярные сияния

Что можно делать в этот день

При нестабильном геомагнитном фоне важно помочь сердечно-сосудистой системе и поддерживать ровный ритм жизни.

соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение чистой воде и травяным чаям

больше времени проводить на свежем воздухе, гуляя в спокойном темпе

обеспечивать себе полноценный отдых и сон длительностью не менее 7–8 часов

держать под рукой привычные медикаменты, если вы склонны к скачкам артериального давления

Что нельзя делать 29–30 октября

В периоды прохождения Земли через потоки повышенного солнечного ветра врачи советуют воздержаться от избыточных нагрузок.

категорически запрещено переутомляться, брать на себя тяжелую физическую работу и интенсивные тренировки

не следует употреблять алкоголь, слишком крепкий кофе, жирные и острые блюда

рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, выяснения отношений и конфликтов

не стоит садиться за руль при появлении первых признаков головокружения или слабости

Что нужно сделать для сохранения хорошего самочувствия

Чтобы минимизировать негативное влияние солнечного ветра, обязательно начните день с легкой разминки, проветривания помещений и контрастного душа. Это поможет укрепить тонус сосудов и снизит восприимчивость организма к геомагнитным колебаниям.

Спокойный распорядок дня, сбалансированное питание и сдержанность в эмоциях станут лучшей защитой для вашего организма в конце октября.

Коротко: главное о дне

29–30 октября Земля пройдет через поток солнечного ветра со скоростью около 600 км/с

вероятность магнитной бури уровня G1 остается низкой, но возможны краткие всплески

явление может вызвать полярные сияния в северных регионах и легкие помехи в связи

обязательно стоит снизить уровень стресса и следить за показателями давления

Именины 29 октября

В этот день свои именины и день ангела отмечают:

Алексей

Георгий

Евгений

Иван

Леонтий

Терентий

Виолетта

Какой праздник будет завтра

Завтра, 30 октября, в России отмечается День инженерных войск ВМФ, День основания Российского флота, а по народно-церковному календарю — День Осия Колесника (память ветхозаветного пророка Осии). В этот день традиционно убирали летний транспорт и готовили инвентарь к зимнему сезону.