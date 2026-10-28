Имущественные налоги: От каких платежей освобождены пенсионеры в России

Для пенсионеров и предпенсионеров в России действует система федеральных и региональных льгот, позволяющая снизить или полностью освободиться от уплаты имущественных, земельных и транспортных налогов. Как разъясняют эксперты, государственная пенсия и социальные доплаты освобождены от НДФЛ, однако с дополнительных доходов — таких как проценты по вкладам, сдача в аренду или продажа имущества — налоги уплачиваются по общим правилам. О ключевых условиях предоставления льгот, правилах оформления вычетов и действующих правилах налогообложения сообщает портал РБК Инвестиции .

В преддверии уплаты имущественных налогов за истекший период эксперты напоминают о перечне налоговых преференций для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста (женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет). Льготная категория полностью или частично освобождена от ряда обязательных платежей, однако механизм начислений имеет ряд нюансов, зависящих от характеристик имущества и региональных законов.

В частности, по налогу на имущество пенсионеры имеют право на полное освобождение от выплат по одному объекту каждого вида: это может быть квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров или творческая мастерская (при условии, что недвижимость не используется в коммерческих целях). Если у гражданина в собственности находится несколько объектов одного типа, для них предусмотрен специальный вычет, уменьшающий налогооблагаемую базу. Земельный налог не взимается с участков площадью до шести соток, а в случае превышения этой площади налог начисляется только на оставшуюся разницу.

Транспортный налог регулируется на уровне субъектов Российской Федерации: региональные власти самостоятельно определяют размеры скидок или полностью освобождают пенсионеров от уплаты налога на отдельные виды техники. При этом для военных пенсионеров и ветеранов боевых действий предусмотрены дополнительные федеральные гарантии, включая освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство по выбору (для ветеранов боевых действий) и льготы по страховым взносам при ведении бизнеса.

Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то государственная пенсия, фиксированные выплаты и социальные доплаты налогом не облагаются. Однако пенсионеры обязаны платить НДФЛ с других доходов: от продажи недвижимости (с учетом минимальных сроков владения и имущественных вычетов), сдачи имущества в аренду, а также с процентов по банковским вкладам, если общий процентный доход за год превышает необлагаемый лимит (рассчитываемый исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ). Работающие пенсионеры также сохраняют право на возврат налога через налоговые вычеты за лечение, обучение или покупку жилья при условии наличия доходов, облагаемых по ставке 13% или 15%.