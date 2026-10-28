Скандал вокруг Мбаппе: «Реал» и Ла Лига извинились перед народом Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь заявил, что китайская сторона принимает к сведению и «высоко ценит» публичные извинения, принесенные нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе, а также руководствами клуба и Ла Лиги. Поводом для международного скандала стала неосторожная шутка 27-летнего футболиста о меме с портретом основателя КНР Мао Цзэдуна. При этом в пекинском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответа на вопрос, будут ли смягчены санкционные и коммерческие ограничения, введенные против спортсмена и испанской лиги. Об этом пишет РИА Новости .

Скандал с участием французского форварда разгорелся после выхода выпуска интернет-шоу The Bridge. Отвечая на вопрос о своих любимых интернет-мемах, Килиан Мбаппе со смехом упомянул вирусное изображение, где его собственное лицо с помощью графического редактора наложили на портрет человека, которого он назвал «китайским диктатором» (имелся в виду Мао Цзэдун). Сам мем зародился из-за прозвища «диктатор», полученного футболистом во время выступлений за «Пари Сен-Жермен». В Китае, где публичные насмешки над историческими деятелями и основателем КНР табуированы и преследуются по закону, высказывание вызвало резкое неприятие.

Реакция китайской стороны последовала незамедлительно: три крупных китайских бренда расторгли спонсорские контракты с Мбаппе, а государственный медиахолдинг CMG (включая телеканал CCTV) временно приостановил трансляцию матчей испанской Ла Лиги и показ рекламы с участием француза. Осознав масштаб последствий, 27-летний нападающий опубликовал официальные извинения на французском, английском и китайском языках, заверив, что не имел умысла оскорбить граждан Китая и с глубоким уважением относится к истории и культуре страны. К прошениям о прощении присоединились мадридский «Реал», руководство Ла Лиги и лично глава испанского чемпионата Хавьер Тебас.

На фоне серии извинительных заявлений представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга отметил, что Пекин принял во внимание шаги, предпринятые вовлеченными сторонами. Однако дипломат уклонился от ответа на вопрос о том, гарантируют ли эти действия отмену телебойкота или возобновление коммерческих контрактов китайских компаний с Мбаппе, оставив решение за спортивными и вещательными структурами КНР.