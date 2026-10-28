Оценка Минстроя: круглосуточный мониторинг снизил число сбоев с теплом и водой

В России зафиксировано снижение количества технологических нарушений в системах коммунальной инфраструктуры: с начала года число происшествий в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сократилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий (ФРТ). По состоянию на конец октября в стране зарегистрировано 70,7 тысячи подобных инцидентов, что почти на 4 тысячи меньше показателей прошлого года. Модернизация сетей и круглосуточный мониторинг в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволяют поэтапно снижать аварийность и сокращать время восстановительных работ. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс .

Положительная динамика в сфере жилищно-коммунального хозяйства подтверждается официальной статистикой оперативного учета. Согласно данным генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, по состоянию на 26 октября 2026 года в РФ было зафиксировано 70 713 происшествий на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения. В сравнении с прошлым годом, когда за аналогичный отрезок времени произошло 74 620 инцидентов, показатель снизился на 3 907 случаев, или на 5,3%.

Позитивные изменения в отрасли связывают с системной реализацией федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящий момент с 83 субъектами Российской Федерации заключены специальные меморандумы, которые обязывают регионы ежегодно сокращать среднее время ликвидации аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях минимум на 3%.

Единой платформой для фиксации и контроля за устранением инцидентов выступает система МКА ЖКХ, функционирующая под координацией Минстроя России и оперативным управлением ФРТ с сентября 2020 года. Как подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, с наступлением отопительного периода система переводится на круглосуточный режим работы, а ключевой акцент смещается на профилактику аварийных ситуаций для сохранения достигнутых темпов снижения аварийности.