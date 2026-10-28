Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Россия и США ведут переговоры о возможности снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости .

По его словам, диалог продолжается уже некоторое время, но прогнозировать исход пока рано.

Тема возникла в том числе из‑за активной работы спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева — он поддерживает контакты с американской стороной по инвестиционно‑экономическому направлению.

Вопрос уже получил освещение в СМИ, и дискуссия по нему продолжается. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает такую возможность.