«Он держал персонал в заложниках десять часов»: что произошло в доме Джигана?

После развода с Оксаной Самойловой моральное состояние рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) ухудшилось, пишет StarHit со ссылкой на телеграм-канал Mash. Накануне 41-летний музыкант схватил оружие и начал стрелять в прислугу у себя дома. Артист держал персонал в заложниках около десяти часов. Самойлова подтвердила инцидент.

По информации телеграм-канала, все произошло в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». Джиган был не в себе, вооружился карабином, оделся в стиле «Рембо», вызвал персонал в гостиную и устроил самосуд.

Он обвинил сотрудников в преступлениях и предложил им признаться, чтобы сохранить жизнь. В приступе Джиган решил, что все вокруг — враги, которые хотят его убить, поэтому нужно действовать первым.

Дети рэпера прятались по шкафам и информировали мать о происходящем. Соседи, услышав стрельбу, вызвали полицию, охрану поселка и друзей Джигана. Охранники на штурм не решилась, так как у низ не было оружия. Джиган не планировал сдаваться и избивал тех, кто пытался его утихомирить. В итоге рэпера успокоили.

Произошедшее тогда не предали огласке. Сейчас Джиган находится в рехабе в Израиле, а Оксане пришлось усилить охрану для себя и детей.

У Самойловой и Джигана, которые состояли в браке 13 лет, четверо общих детей. Пара неоднократно ссорилась, при этом Оксана прощала артисту измены и загулы. Терпение Оксаны лопнуло, и 1 апреля они развелись.

Ранее сообщалось, что ресторатор Антон Пинский сломал ребро во время драки с известным критиком.