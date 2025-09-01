Джокович разгромил немца Штуффа и установил три рекорда Больших шлемов

Этой победой Джокович установил сразу три рекорда турниров Большого шлема: вышел в 64-й четвертьфинал на ТБШ, в 38 лет стал самым возрастным теннисистом, выходившим как минимум в 1/4 финала на всех Шлемах сезона, в девятый раз в карьере вышел в четвертьфинал всех турниров Большого шлема сезона.

В следующем поединке круга Джокович (седьмая ракетка мира на данный момент) сыграет с четвертым номером рейтинга американцем Тэйлором Фрицем.

За свою выдающуюся карьеру серб четырежды побеждал на US Open, в последний раз — два года назад.

Ранее стало известно, что организаторы US Open оштрафуют на $42,5 тыс. Даниила Медведева за скандал, учиненный россиянином в матче первого круга турнира.