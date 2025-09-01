Джокович разгромил немца Штуффа и установил три рекорда Больших шлемов
38-летний Новак Джокович установил три рекорда Больших шлемов на US Open
Фото: [АТР]
Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, разгромив квалифая из Германии Яна-Ленарда Штруффа — 6:3, 6:3, 6:2.
Этой победой Джокович установил сразу три рекорда турниров Большого шлема: вышел в 64-й четвертьфинал на ТБШ, в 38 лет стал самым возрастным теннисистом, выходившим как минимум в 1/4 финала на всех Шлемах сезона, в девятый раз в карьере вышел в четвертьфинал всех турниров Большого шлема сезона.
В следующем поединке круга Джокович (седьмая ракетка мира на данный момент) сыграет с четвертым номером рейтинга американцем Тэйлором Фрицем.
За свою выдающуюся карьеру серб четырежды побеждал на US Open, в последний раз — два года назад.
Ранее стало известно, что организаторы US Open оштрафуют на $42,5 тыс. Даниила Медведева за скандал, учиненный россиянином в матче первого круга турнира.