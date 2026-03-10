Дзюба задумался о продолжении карьеры в следующем сезоне

37-летний футболист сказал, что еще не принял окончательного решения, но не исключил возможности поиграть еще. Действующее соглашение с «Акроном» у Дзюбы истекает летом.

«До лета доиграю, а дальше посмотрим. Если честно, уже хотел закончить, но по тому, как я себя чувствую и смотрюсь, можно еще годик подвигаться», — сказал Дзюба.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В нынешнем сезоне нападающий провел 18 матчей в РПЛ, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи. Дзюба — воспитанник «Спартака», но больше всего матчей в карьере провел за «Зенит», соответственно, и мячей больше всего забил за петербургский клуб (108).

