Пятерка лидеров потеряла очки, «Динамо» разгромило ЦСКА, «Спартак» дожал «Акрон»: сумасшедший тур РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 20-й тур. Он оказался богат на голы (в среднем 3,6 за матч) и сенсационные результаты — победить не смог никто из первой пятерки.

«Зенит» не забил два пенальти в Оренбурге

«Зенит» за всю историю лишь дважды терял очки в матчах с «Оренбургом». Оба случая пришлись на 2023 год, правда, в разных чемпионатах — весной матч завершился вничью (2:2), а осенью «Оренбург» одержал историческую победу (3:1). В отчетном туре уральцы отобрали очки у титулованного соперника в третий раз.

При этом для «Зенита» все начиналось очень неплохо. Уже на девятой минуте петербуржцы заработали право на пенальти, но Густаво Мантуан не попал в ворота. Но вскоре неприкрытый Александр Соболев головой переправил мяч в угол.

Во втором тайме «Оренбург» сумел надавить на защиту «Зенита» и забил два трудовых мяч. Эмил Ценов забил на 62-й минуте, Евгений Болотов — на 86-й. «Зенит» мог увезти из Оренбурга ничью, заработав 11-метровый в компенсированное время. Андрей Мостовой зарядил в перекладину, и счет не изменился. 2:1 — сенсационная победа «Оренбурга», который после зимней паузы выиграл уже дважды в РПЛ. Кроме уральцев, во всей лиге стопроцентный результат покорился только «Спартаку» и «Динамо».

«Краснодар» замерз в Казани

Фото: [ ФК «Рубин» ]

«Краснодар», как чувствовал, хотел переноса матча в Казани, где столбик термометра в день игры показывал минус 15 градусов. В матче с «Рубином» чемпионы так и не смогли до конца приспособиться.

В первом тайме казанцы перехватили неудачный пас, и Назми Грипши, пришедший в «Рубин» зимой, забил свой первый гол в РПЛ. Во втором тайме Константин Нижегородов отличился после стандарта. «Краснодар» «отогрелся» только в концовке, когда после красиво расчерченной атаки Джон Кордоба занес мяч в ворота. Но чтобы спасти игру времени уже не оставалось, 2:1 — «Рубин» впервые победил в РПЛ при Франке Артиге.

«Динамо» продолжает уничтожать соперников

Фото: [ ФК «Динамо» ]

«Динамо» после рестарта разгромило «Крылья Советов» (4:0) и уничтожило в кубковом противостоянии «Спартак» (5:2). После этих ярких побед Ролан Гусев говорил, что команда много работает над улучшением игры в обороне, потому что так много забивать в каждом матче вряд ли получится. Но пока получается. «Динамо» и в следующем матче одержало крупную победу. Следующей жертвой пал ЦСКА — 4:1.

Армейцы после обмена Игоря Дивеева в «Зенит» ужасны при стандартах. В первом тайме защитник «Динамо» Николас Маричаль сделал дубль именно в таких ситуациях. А между голами ЦСКА еще и остался в меньшинстве: Лусиано Гонду заработал красную карточку, въехав шипами в плечо сопернику. Аргентинский форвард щедро забивал на предсезонке, но в официальных играх у него ноль голевых действий и досадное удаление.

ЦСКА в меньшинстве, впрочем, смотрелся неплохо, и во втором тайме Мойзес отыграл один мяч. Но находящийся в прекрасной форме Бителло вновь довел разницу до двух мячей, а в концовке Иван Сергеев оформил разгром.

Ничьи «Локомотива» и «Балтики»

Фото: [ ФК «Ростов» ]

Из первой пятерки не проиграли только «Локомотив» и «Балтика» — добились ничьих, причем железнодорожникам пришлось отыгрываться с 0:2.

«Ахмат» дисциплинированно начал матч с «Локомотивом» и в середине первого тайма забил дважды с разницей в две минуты. Вначале Георгий Мелкадзе мощным ударом со штрафного прошил стенку, а затем Максим Самородов удачно сыграл на добивании. Лукас Фассон сократил счет в концовке первого тайма, а Данил Пруцев сравнял его в самом начале (2:2).

«Ростов» в игре с «Балтикой» мог рассчитывать даже больше, чем на ничью, но ушел от поражения только в самой концовке. У южан был и отмененный гол, и незабитый пенальти — Алексей Миронов зарядил выше ворот. «Балтика» вышла вперед на 40-й минуте — Брайан Хиль забил 11-й мяч в сезоне и в споре снайперов догнал Алексея Батракова. В компенсированное время Роналдо спас для «Ростова» ничью.

«Спартак» истощил запасы валидола у своих болельщиков

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» не дает возможности составить о себе цельное представление: периодически команда невероятно ярка в атаке, в то же время не все в порядке в обороне, и практически в каждой игре красно-белые допускают провальные отрезки. Все это было и в матче с «Акроном».

На 18-й минуте «Спартак» пропустил после стандарта — Максим Болдырев четко сыграл на подборе. Хозяева быстро пришли все в себя, и уже спустя пять минут Пабло Солари завершил красивую атаку. Еще в первом тайме Кристофер Ву и Кристофер Мартинс оформили солидное преимущество «Спартака».

Казалось, можно было ожидать разгрома — моменты «Спартаку» давались. Но на 57-й минуте Жилсон Беншимол забил с пенальти, назначенного после обращения к видеопросмотру, а спустя минут Болдырев сделал дубль, сыграв на опережение.

«Спартак» все же забрал три очка благодаря мастерству атакующих игроков. Эсекиэль Барко отдал великолепную передачу вразрез, а Маркиньос вовремя на нее откликнулся.

Другие матчи и турнирное положение

Фото: [ ФК «Пари НН» ]

«Пари НН» обыграл «Сочи» (2:1) и продолжает сражаться за выживание. У хозяев отличились Адриан Бальбоа и Лука Вешнер Тичи, в концовке матча Мартин Крамарич сократил счет с пенальи.

Важной победы добились «Крылья Советов», обыграв махачкалинское «Динамо» — 2:0. Еще в первом тайме дубль сделал нигериец Джеффри Ченеду.

В турнирной таблице расположение первых пяти команд не поменялось. «Краснодар» лидирует с 43 очками, «Зенит» отстает на одно очко, «Локомотив» — на два. Немного поотстал ЦСКА (36), столько же очков у «Балтики».

«Спартак» подобрался если к не первой тройке, то к пятерке (35). На седьмом месте «Динамо» (27), уверенно чувствуют себя «Рубин» и «Ахмат» (по 26).

«Ростов» открывает группу команд, которым предстоит бороться за выживание (22). Далее располагаются «Акрон» (21), «Крылья Советов» (20), «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» (по 18), «Пари НН» (17). Совсем бедственное положение у «Сочи» — всего лишь 9 очков.