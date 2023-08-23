Дзюдоист из Городского округа Пушкинский взял «серебро» на Чемпионате России

Спортсмен из Городского округа Пушкинский Андрей Мордвинцев успешно выступил на крупных соревнованиях в Пензе. Там прошел Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов, спортсменов в возрасте старше 30 лет.

Андрей Мордвинцев, который представил Городской округ Пушкинский, имеет большой опыт и много сил отдает спорту. Он работает тренером спортивного клуба «Единство». Также Андрей Мордвинцев является мастером спорта по дзюдо.

С отличным результатом, достигнутым на таком важном соревновании, борца поздравил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Также он пожелал дзюдоисту новых успехов и побед.