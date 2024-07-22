Единый старт всероссийских соревнований «Оздоровительный спорт – в каждую семью» пройдет в Подмосковье

Единый старт всероссийских массовых соревнований «Оздоровительный спорт – в каждую семью!» пройдет 57 муниципалитетах Подмосковья 10 августа. Мероприятие проводит НП «Национальное фитнес-сообщество» совместно с Министерством спорта РФ.

Соревнования посвящены празднованию Дня физкультурника. Их главные цели – содействие в достижении целей федерального проекта «Спорт – норма жизни», увеличение экономически активной части жителей, систематически занимающихся физкультурой, а также информирование населения по вопросам здорового образа жизни, и продвижение занятий спортом как важнейшего компонента ведения здорового образа жизни.

Подробная информация о времени проведения мероприятия представлена на сайте организаторов.