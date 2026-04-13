«Едва не потерял жену»: Олег Газманов рассказал об опасном поступке жены в Сочи

Марина Газманова, 57-летняя супруга народного артиста России Олега Газманова, решилась на экстремальный поступок во время отдыха в Сочи, сообщает The Voice. Она прыгнула с отвесной скалы в ледяную воду. На отдых Марина отправилась без супруга, но вместе с 28-летним сыном Филиппом.

Газманов рассказал, что был расстроен поступком жены и заявила, что едва не потерял жену. Певец заверил, что теперь не отпустит Марину на отдых одну, и будет находить время, чтобы составить ей компанию.

«Она сиганула в какое-то ущелье с водой, их понесло куда-то там. В общем, ужасно. Расстроила она меня», — рассказал артист.

Напомним, Олег и Марина вместе почти 30 лет, из них 23 года — официально в браке. Газманов признавался, что влюбился в Марину с первого взгляда в Воронеже. У супругов двое детей: 28-летний сын Филипп и 22-летняя дочь Марианна.

