«Репетировали 36 лет»: Олег Газманов и его жена показали страсть у панорамного окна

Народный артист РФ Олег Газманов поделился с поклонниками неожиданным видео. На своей странице в соцсетях певец выложил ролик, в котором запечатлен страстный поцелуй с супругой Мариной Муравьевой-Газмановой. Кадры были сняты у панорамного окна, сообщает «Лента.ру».

На видео 74-летний Газманов предстал в свитере и брюках, а его 57-летняя жена позировала в обнажающем спину и плечи наряде. Пара выглядела очень эмоционально.

«Мы в огне страсти нового видео для песни "Слова — просто ветер". Рабочий процесс! Репетировали 36 лет», — подписала кадры супруга певца.

Поклонники пары оценили их чувства и сплоченность, а также то, как они умеют сохранять страсть спустя десятилетия совместной жизни. Некоторые отметили, что Газмановы выглядят счастливыми и вдохновленными.

Газманов начал встречаться с Мариной в 1997 году, а в 2003-м году пара официально заключила брак. Певец посвятил ей песни «Моя любовь» и «Единственная моя».

Ранее сообщалось, что Родион Газманов стал лысым и шокировал фанатов.