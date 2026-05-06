Губерниев объяснил, почему не смотрит современные фильмы про Великую Отечественную войну

Известный голос российского спорта Дмитрий Губерниев признался в неожиданной культурной привязанности: современные фильмы о Великой Отечественной войне он предпочитает не смотреть. В беседе с Общественной Службой Новостей комментатор честно объяснил , что его сердце принадлежит старой советской школе, и звучит это не как ностальгия пенсионера, а как осознанный выбор человека, который ценит сценарий и режиссуру.

Он тут же перешел от слов к делу — к перечислению личного кителиста. На первом месте, разумеется, легендарные «Офицеры» Владимира Рогового. Далее — почти забытая широкой публикой трагикомедия Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «катюша»», которую Губерниев называет великолепной цветной картиной с гениальным сценарием Булата Окуджавы. Из истории с этим фильмом, к слову, вышла драма, достойная отдельного сценария: картину долго не решались показывать вождю, она пролежала на полке, а после нелегкой демонстрации Брежневу ее судьба лишь чуть смягчилась.

Кроме того, Губерниев посоветовал обратить внимание на ленту «Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, суровое «Чистое небо» Григория Чухрая, «Проверку на дорогах» Алексея Германа и, наконец, пронзительный фильм Элема Климова 1985 года «Иди и смотри». Примечательно, что комментатор не просто называет названия, а выстраивает четкую оптику: в советской классике его привлекает не пафос, а глубина, не плакатная героика, а живая история любви и войны. Современные же постановки, видимо, проигрывают этому накалу молчаливо, без единого громкого «не нравится» — просто старый добрый кинематограф оказывается сильнее.

