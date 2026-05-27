Егор Крид поддержал онкобольную Лерчек, которую обвиняют в симуляции

Рэпер Егор Крид редко высказывается на темы, не связанные с музыкой, но на этот раз он сделал исключение. Музыкант публично поддержал блогера Валерию Чекалину (Лерчек).

Как пишет журнал «Мнение редакции* может не совпадать», Крид случайно встретил блогера. Тогда же он узнал о тяжелой болезни девушки и о травле, которой та подвергается на фоне обвинений в симуляции.

«Она мне рассказала, что люди ей желают смерти. У нее четвертая стадия рака, а весь интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время. Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — сказал музыкант.

Напомним, после рождения четвертого ребенка у Чекалиной диагностировали четвертую стадию рака с метастазами. Блогер уже прошла несколько курсов химиотерапии, в результате чего лишилась волос, и продолжает бороться. Между курсами лечения она даже запустила новый бренд косметики и начала заниматься спортом.

Накануне журналист Отар Кушанашвили усомнился в диагнозе Лерчек, заявив, что на четвертой стадии рака тренироваться невозможно.