Атака БПЛА ВСУ на регионы России 3 августа: 245 дронов за 12 часов, есть пострадавшие

В ночь на 3 августа 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, за 12 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 245 БПЛА самолетного типа. В Белгородской области (атаки на коммерческий объект и детскую площадку с жертвами), а также в Тульской и Омской областях.

Белгородская область: гибель ребенка, пострадавшие и сбитые дроны

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал территорию возле детской площадки в селе Принцевка Валуйского округа. В результате погибла 13-летняя девочка, еще двое детей получили ранения. Также, по его данным, расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» только за период с 1 по 2 августа сбили 54 вражеских дрона.

Тульская область: 21 сбитый БПЛА за день

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в течение 2 августа над территорией региона в общей сложности сбит 21 дрон. Пост об уничтожении еще одного беспилотника был опубликован в 22:48. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Опасность атаки дронов в области сохраняется.

Омская область: отражение атаки, отмена концертов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку на Омскую область. В связи с атакой все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Было принято решение отменить вечерний концерт на Соборной площади. Также в аэропорту Омска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Другие регионы (по данным Минобороны и оповещениям)

По сообщению Министерства обороны РФ, за 12 часов дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 245 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбиты над территориями Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Липецкой, Кировской, Омской, Самарской, Брянской и Тульской областей, а также в Московском регионе, Пермском крае, Краснодарском крае, Крыму, Башкирии и ХМАО. Кроме того, режим беспилотной опасности объявлялся в Рязанской области.