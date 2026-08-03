Прорыв опровергли, но угроза реальна: в поселке под Карабашом эвакуируют жителей из‑за подъема воды

В поселке Киолим, расположенном в 15 километрах от центра Карабаша на реке Большой Киалим, объявлена эвакуация. Причиной послужил критический подъем воды в местном водохранилище. Соответствующее сообщение появилось в официальных аккаунтах МКУ «Управление гражданской защиты и экологии» администрации Карабаша, сообщил kursdela.biz.

В ведомстве поспешили опровергнуть слухи о том, что причиной для тревоги стал прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Данная информация не соответствует действительности, подчеркнули в управлении. Однако подтвердили, что уровень воды действительно приблизился к опасной отметке, которая угрожает подтоплением жилых домов и придомовых территорий. Чтобы избежать рисков для жизни людей, было принято решение о заблаговременном выводе населения. На данный момент жители уже покидают дома. Многие граждане переживают не только за собственную безопасность, но и за сохранность имущества, которое сложно быстро вывезти из зоны возможного затопления.

«Скажите, пожалуйста, вы решили заблаговременно эвакуировать жителей, а кто будет отвечать за имущество, оставленное без присмотра? Я не видел здесь постов, а в 22:30 в поселке появились несколько не местных машин. Кто эти люди и для чего они прибыли в поселок?» — интересуется в комментариях Сергей.

По данным издания, периодически ситуация повторяется: поселок Киолим уже переживал подобное наводнение в конце июля 2024 года. Тогда в зону подтопления также попали соседние населенные пункты. Сейчас власти заверяют, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры принимаются в полном объеме. Жителям, нуждающимся в помощи, предлагаются пункты временного размещения. Причины резкого повышения уровня воды в водохранилище уточняются, а гидрологи продолжают мониторинг обстановки.

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