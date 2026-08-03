Слуцкий ушел из «Шанхая»: российский тренер не выдержал груза поражений

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Об этом он объявил на пресс-конференции после поражения от «Ляонин Тежэнь» (1:3) в чемпионате Китая. Для «Шанхая» оно стало третьим подряд.

Слуцкий возглавил «Шанхай» в январе 2024 года. Дважды российский тренер приводил китайский клуб ко второму месте в чемпионате страны и дважды выигрывал с ним Суперкубок Китая.

Текущий сезон для клуба Слуцкого вышел очень тяжелым. Команда занимает лишь 13-е место в китайской Суперлиге с 19 очками после 20 матчей. Перед чемпионатом с команды сняли 10 очков в рамках антикоррупционной программы в китайском футболе. Если бы не было этого снятия, команда находилась бы в группе лидеров, но при этом все равно безнадежно бы отставала от уверенно возглавляющего таблицу «Чэнду Жунчэн» (45 очков).

«В «Шанхай Шэньхуа» я провел незабываемый период. Я полностью посвящал себя работе, но, поняв, что есть вещи, которые я не в силах изменить, я решил, что пришло время уйти. Искренне желаю команде всего наилучшего в будущем», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Ранее Леонид Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин», английский «Халл» и голландский «Витесс», а также руководил сборной России. Специалист трижды приводил ЦСКА к победам в чемпионате России.

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