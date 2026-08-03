Хет-трик Глушенкова, волевая победа «Спартака», «Динамо» и «Локомотив» внизу таблицы: обзор 2-го тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился второй тур. Без потерь идут четыре команды, среди них три главных фаворита турнира.

«Зенит» начал с двух крупных побед

Чемпион страны начал турнир с двух разгромов. Правда, и соперники у «Зенита» были среди тех команд, которым прочат борьбу за выживание: в первом туре «Акрон» (5:0), во втором — «Оренбург» (3:0).

В Оренбурге героем матча стал Максим Глушенков, оформивший хет-трик. По окончании встречи ему вручили арбуз как лучшему игроку.

«В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось... Случайно, наверное. Потом наудачу ударил по воротам, забил. А третий... Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру», — прокомментировал полузащитник «Зенита» свой успех.

Качели «Краснодара»

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Краснодар» учится побеждать без Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Пока получается: «быки» забили шесть мячей в двух матчах, а Никита Кривцов уверенно осваивает роль нового лидера южан.

Впрочем, в матче с «Факелом» (3:2) не обошлось без эмоциональных качель. «Краснодар» уверенно контролировал игру. Защитник Жубал открыл счет уже на четвертой минуте, а во втором тайме Кривцов выстрелил дублем. Полузащитник «Краснодара» отличился и в первом туре с «Рубином» (3:1), и в обоих матчах его голы оказались победными.

При всем при этом «Краснодару» пришлось поволноваться. Станислав Агкацев между голами Кривцова успел отразить очередной пенальти, а в концовке южане расслабились. Максим Турищев и Алексей Сутормин забили с разницей в три минуты, и «Факел» был даже близок к тому, чтобы сравнять счет.

В третьем туре у обновленного «Краснодара» серьезный экзамен: «быки» едут в Москву на встречу со «Спартаком».

«Спартак» спас тяжелейший матч

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

«Спартак» с огромным трудом обыграл «Ахмат» (2:1) — с командой Станислава Черчесова в этом сезоне легко не будет никому.

В Грозном для красно-белых все началось с эпик фейла Кристофера Ву. На второй минуте матча камерунец подумал, что Александр Максименко отдает ему мяч, чтобы разыграть от ворот. Ву остановил снаряд рукой и получил пенальти. Эпизод вызвал жаркую дискуссию в СМИ и в соцсетях, но, по новым трактовкам правил, получается, что 11-метровый был назначен справедливо. Правило может показаться нелепым, но правилом от этого быть не перестает. Эгаш Касинтура вывел «Ахмат» вперед.

«Спартак» примерно с полчаса приходил в себя после стартовой неудачи, но затем все же взял игру под свой контроль. На 39-й минуте Ву реабилитировался: после розыгрыша углового камерунец переиграл в воздухе Усмана Ндонга и четко пробил головой.

На 76-й минуте Касинтура отмахнулся в лицо Роману Зобнину и получил прямую красную карточку, а еще один нелепый фол грозненцев привел к опасному штрафному. Эсекьель Барко пробил, и мяч от рук Георгия Шелии отскочил в сетку.

Бойцы Вадима Евсеева

Фото: [ ФК «Динамо» (Махачкала) ]

К тройке записных фаворитов достаточно неожиданно присоединилось махачкалинское «Динамо». Боевитая команда Вадима Евсеева одержала две волевые победы подряд. В первом туре Махачкала обыграла на выезде «Факел» (2:1), во втором — дожала дома «Локомотив» с таким же счетом.

Вадим Раком на 31-й минуте открыл счет благодаря тонкой передаче Алексея Батракова. Но во втором тайме хозяева перевернули игру. Лучшим игроком матча стал Никита Глушков (кстати, воспитанник «Локомотива»): на 57-й минуте он ассистировал Миро, а на 73-й принес победу «Динамо». «Локомотив» же не смог организовать даже подобие финального штурма.

Московские проблемы

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Из пяти московских команд без потерь идет только «Спартак». У остальных просматриваются проблемы.

Чуть меньше они у ЦСКА. В первом туре армейцы, пусть и не без проблем, одолели «Балтику» (2:1), но затем не смогли удержать победу в матче с «Крыльями Советов» (1:1). В первом тайме ударом из-за штрафной Матия Попович открыл счет, но после перерыва еще более впечатляющий выстрел удался Максиму Витюгову.

«Локомотиву» и в минувшем чемпионате не хватало глубины скамейки. А ныне после потерь Данила Пруцева, Дмитрия Воробьева, а также с учетом травмы Николая Комличенко и еще не вернувшегося в состав после чемпионата мира Сесара Монтеса проблемы с составом выглядят катастрофическими.

У «Динамо» кадровых сложностей на порядок меньше, но бело-голубые, владея преимуществом, застревают в позиционном нападении. В первом туре динамовцы не смогли распечатать ворота «Крыльев Советов», во втором сгорели «Балтике» (1:2). Калининградцы обеспечили себе преимущество голами Николая Титкова и вернувшегося в строй после травмы Брайана Хиля, «Динамо» смогло ответить лишь голом Артура Гомеса. Возвращение Сандро Шварца в российский чемпионат получается сильно скомканным.

Дебютант РПЛ «Родина», кажется, пока еще не поняла, в какой турнир попала. Москвичи пытаются играть на встречных курсах, но в двух матчах получили уже семь мячей — 0:3 от «Спартака» и 2:4 от «Ростова».

«Родина» замыкает турнирную таблицу вместе с «Факелом» и «Акроном», который уступил «Рубину» (1:2).