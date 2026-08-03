«Как за границей»: иностранный тревел-блогер сравнил Казань, Москву и Петербург
Ирландский блогер: Казань — это город, куда хочется возвращаться снова и снова
Ирландский тревел-блогер с русско-армянскими корнями добрался до Казани и остался под огромным впечатлением. Своими эмоциями Тим, автор блога «В погоне за необычным», поделился на платформе «Дзен».
Путешественник признался, что каждый визит в столицу Татарстана для него — отдельное удовольствие. Город поразил его своей энергией: улицы буквально кипят жизнью, повсюду люди, а количество достойных кафе и ресторанов просто зашкаливает.
Но главное открытие ждало его не в меню. Казань в очередной раз напомнила иностранцу, насколько Россия многолика. «Столько этносов, укладов и традиций в одной стране! — восхитился блогер. — Если не смотреть на кириллицу, легко представить, что ты за границей».
Тим даже вывел для себя формулу российского колорита. По его ощущениям, Москва — идеальный баланс между европейским шармом Петербурга и восточной душой Казани.
Ранее сообщалось, что Подмосковье расположилось в первой десятке регионов России по качеству дорог.