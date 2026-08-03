«Вива Авиа!» собрал летчиков из 11 регионов: подробности юбилейного авиапраздника

В Новосибирской области на аэродроме в поселке Мочище 1 и 2 августа с размахом отметили пятнадцатый, юбилейный авиационный праздник «Вива Авиа!». Мероприятие традиционно собрало тысячи зрителей, наблюдавших за впечатляющей программой в небе и на земле, сообщил atas.info.

По информации издания, гвоздем программы стали выступления известных пилотажных групп. Легендарные «Русские витязи» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35. В небо также поднимались женская команда «Барсы», группа «Первый полет», современные и раритетные вертолеты и даже беспилотные дирижабли.

По данным издания, одной из премьер фестиваля стал легкий самолет Tango, впервые показанный публике. Всего в воздушной части праздника было задействовано более ста единиц авиационной техники — самолетов и вертолетов. Кроме того, на аэродром съехались около 70 профессиональных парашютистов из 11 регионов страны — от Москвы до Алтая и Омска.

По информации издания, для гостей на земле работала масштабная экспозиция, где можно было не только увидеть авиационную технику, но и старинные автомобили, мотоциклы и ретро-машины. Выступления пилотов сопровождал оркестр Новосибирской филармонии, а вечером оба дня звучали концерты с участием артистов из Новосибирска и столицы.

Организаторы посвятили фестиваль поддержке Вооруженных сил России, а также приурочили его к двум памятным датам: 110-летию морской авиации и 95-летию военно-транспортной авиации страны.

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