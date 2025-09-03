Экс-главу биатлона Бессеберга отправили в тюрьму на три года

В апреле 2024 года Бессеберга приговорили к трем годам и одному месяцу за коррупцию, которая заключалась в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, охотничьих туров в России, Австрии и Чехии.

Бывший функционер подал апелляцию, настаивая на своей полной невиновности. Апелляционный суд скостил срок только на один месяц.

Бессеберг был первым президентом IBU, он занимал этот пост с 1993 по 2018 год. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, занимавший пост первого вице-президента IBU, называл Бессеберга пьяницей, развратником и мошенником, говорил, что тот опозорил Норвегию и биатлон, и предрекал функционеру тюремный срок.